(ANSA) – AOSTA, 11 AGO – Ricoveri ordinari elettivi non

urgenti sospesi all’ospedale Parini di Aosta. Lo annuncia l’Usl

VdA “in considerazione del ripristino della piena operatività

dell’ospedale” e “dell’atteso aumento della pressione sulle

strutture ospedaliere nel periodo di metà agosto”.

Il provvedimento, riferito alle attività mediche e chirurgiche

in regime di ricovero ordinario programmato non urgente, sarà

applicata per un periodo “limitato alle giornate prima e dopo

ferragosto”, in base “alla disponibilità di posti letto in

ospedale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it