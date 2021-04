(ANSA) – ROMA, 11 APR – Il dibattito in corso in tutto il

mondo sul ‘passaporto vaccinale’, che dovrebbe permettere di

tornare alla normalità chi è immunizzato contro il Covid, è

tutt’altro che moderno. La prima applicazione di questo ‘lasciapassare’ risale al 1897, ricorda Sanjoy Bhattacharya

direttore del Collaborating Center for Global Heath Histories

dell’Oms, e già all’epoca c’erano state difficoltà che ritornano

anche oggi.

Alla fine del diciannovesimo secolo, spiega Bhattacharya in

un’intervista al sito della tv pubblica Usa Npr, uno scienziato

di Odessa, in Russia, Waldemar Haffkine, aveva sviluppato un

vaccino per la peste. Una volta entrato in uso nelle colonie

britanniche indiane, iniziarono le discussioni sull’opportunità

di chiedere una prova della vaccinazione in alcune circostanze,

in particolare nei siti meta di pellegrinaggi, dove la densità

della popolazione poteva far esplodere dei focolai.

L’insegnamento, afferma l’esperto, è valido anche oggi.

“Nessuna autorità mondiale può da sola richiedere questo tipo di

requisito – spiega -. Può solo arrivare dopo una intensa

discussione tra tutte le parti in causa”.

Al momento l’unico ‘passaporto vaccinale’ previsto dalle

International Health Regulations dell’Oms è quello per la febbre

gialla, che alcuni paesi richiedono come condizione per

l’ingresso, mentre in alcune zone di Afghanistan e Pakistan si

può circolare solo con una prova della vaccinazione antipolio.

La discussione su un passaporto legato al Covid è in corso però

in tutto il mondo, anche se per ora l’Oms in un position paper

pubblicato a febbraio e reiterato anche in seguito si è espressa

contro la sua introduzione per i viaggi internazionali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

