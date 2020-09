(ANSA) – ROMA, 15 SET – Rivedere la politica del doppio

tampone. Alla vigilia della riunione di oggi del Comitato

tecnico scientifico Cts, il Patto Trasversale per la Scienza

(Pts) – che conta oltre 400 aderenti fra scienziati, medici e

società civile – fa un appello al governo e allo stesso Cts

affinché rivedano la politica del doppio tampone adottando i

criteri dell’Organizzazione mondiale della sanità.

In Italia, spiega l’organizzazione, un paziente ‘COVID-19’

viene considerato contagioso finché per due volte il tampone

dia esito negativo. Con conseguenze spesso “paradossali per la

durata della quarantena”.

Da tempo l’OMS ha abbandonato questo criterio, in base ad una

crescente e ormai consolidata evidenza scientifica: il periodo

di contagiosità, che inizia circa 48 ore prima della comparsa

di sintomi, ha il suo picco nei primi giorni, per poi calare

rapidamente e sostanzialmente annullarsi entro 10 giorni. Al

contrario, la positività del tampone può restare tale per

molte settimane. Adottare, “sulla scia di quasi tutti gli altri

Paesi, il criterio OMS – afferma il Patto trasversale per la

scienza – avrebbe rilevanti e immediati vantaggi non solo per le

persone coinvolte, ma anche per la sanità pubblica. Infatti, il

timore di venire isolati senza un termine temporalmente definito

costituisce un pericoloso incentivo al nascondimento dei propri

sintomi per chi si ammala, oltre che all’utilizzo dell’app di

tracciamento”.

Per questo il Pts, si sottolinea in una nota, “fa proprio e

rilancia l’appello al Presidente del Consiglio, al Ministro

della Salute, al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e

ai Presidenti delle Camere, creato da Guido Silvestri e dal team

della rubrica Pillole di Ottimismo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

