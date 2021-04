(ANSA) – ROMA, 29 APR – Non molti amano gli aghi, ma si stima

che almeno il 10% della popolazione abbia una vera e propria

fobia, detta belonefobia. Come superare questa paura in vista

del vaccino Covid? Parlare con chi lo somministra, distrarsi,

chiedere se è possibile l’accesso di un’altra persona la cui

presenza ci rassicura, focalizzarsi sui benefici del

l’immunizzazione e infine, se necessario, cercare un aiuto

professionale. Queste alcune strategie suggerite da alcuni

esperti interpellati dal Philadelphia Inquirer.

“Dal punto di vista della salute pubblica – evidenzia la

psicologa Katherine K. Dahlsgaard – non abbiamo il dato di

quanti adulti stiano ritardando o rifiutando il vaccino sulla

base della fobia degli aghi, ma potrebbe raggiungere il 10% e

questa percentuale potrebbe impedire di raggiungere negli Usa

l’immunità di gregge.” Chi ha paura degli aghi, probabilmente ha familiarità con le

sensazioni di ansia e paura quando si pensa a cure mediche che

comportano iniezioni. Può essere utile informare chi somministra

il vaccino della propria paura. La vaccinazione vera e propria

dura solo pochi secondi. Ma avere una distrazione aiuta a

rimettere a fuoco la mente allontanando l’ansia, specialmente

nei momenti in cui si aspetta il proprio turno. Per rilassarsi

potrebbe essere utile anche concentrarsi sulla respirazione.

Meglio poi rimanere idratati e consumare un pasto prima

dell’appuntamento, facendo in modo di non sentirsi storditi per

cause che non siano il vaccino. Chi lo somministra potrebbe

chiedere di contrarre i muscoli per 20-30 secondi, soprattutto

se si è stati soggettia venimenti in passato, per aumentare la

frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. In generale per

sentire meno dolore meglio mantenere rilassato il braccio.

(ANSA).



