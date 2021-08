(ANSA) – ROMA, 02 AGO – I centenari hanno un microbioma unico

che può aiutare a sostenere la longevità, proteggendoli da

alcune infezioni batteriche, comprese quelle causate da batteri

multiresistenti. Lo rileva uno studio pubblicato su Nature. Un

team di ricercatori della Keio University School of Medicine in

Giappone e del Broad Institute del MIT e di Harvard, hanno

studiato i microbi in campioni fecali di 160 centenari

giapponesi che avevano un’età media di 107 anni. Hanno scoperto

che, rispetto alle persone di età compresa tra 85 e 89 anni e a

quelle tra i 21 e i 55 anni, avevano livelli più elevati di

diverse specie batteriche che producono molecole chiamate acidi

biliari secondari.

Gli acidi biliari secondari sono generati dai microbi nel

colon e si pensa che aiutino a proteggere l’intestino dai

patogeni e regolino le risposte immunitarie del corpo. Gli

studiosi hanno poi trattato i comuni batteri che causano

infezioni in laboratorio con gli acidi biliari secondari che

erano elevati nei centenari. E’ emerso che una molecola,

chiamata isoalloLCA, ha fortemente inibito la crescita del

Clostridioides difficile, un batterio resistente agli

antibiotici che provoca grave diarrea e infiammazione

intestinale. L’alimentazione di topi infetti da C. difficile a

base di diete integrate con isoalloLCA ha soppresso in modo

simile i livelli dell’agente patogeno. Il team ha anche scoperto

che l’isoalloLCA ha potentemente inibito la crescita o ucciso

molti altri patogeni gram-positivi, cpsa che suggerisce che

l’isoalloLCA può aiutare il corpo a mantenere il delicato

equilibrio delle comunità microbiche in un intestino sano.

(ANSA).



Fonte Ansa.it