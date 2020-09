(ANSA) – ROMA, 06 SET – Lo spuntino perfetto per gli

italiani deve essere salato, sano e poco calorico. Preferibilmente a buon prezzo e di stagione. E’ quanto emerge da

una ricerca del marketplace della spesa online Everli e

ufficializzata con la ripresa delle attività a settembre dopo il

rientro dalle ferie estive. Sul podio degli spuntini più

gettonati, in una logica di preferenza verso prodotti salutari,

spiccano frutta e verdura, seguiti al secondo posto da cracker,

gallette, taralli e al terzo dallo yogurt. Nella sfida

all’ultimo spuntino quasi 1 italiano su 2 preferisce il salato

al dolce (34%), mentre solo il 20% dichiara di optare per uno

snack alla frutta. L’Emilia Romagna è la regione più

snack-addicted d’Italia. L’analisi mette in luce che circa 9

abitanti dello Stivale su 10 non riescono a fare a meno di un

piccolo spuntino fuori pasto, consumandone fino a tre al giorno.

Nell’ultimo anno, da Nord a Sud della penisola, si registra un

incremento del 10% su base annua per la spesa di prodotti

appartenenti a questa categoria. Lo studio, realizzato sugli

ordini effettuati sul sito e via app nell’ultimo anno, comunica

che gli intervistati concentrano i loro spuntini quotidiani

principalmente a metà pomeriggio (58%) e a metà mattina (38%).

Dai dati rilasciati risulta che solo il 10% lo fa sotto

consiglio del proprio medico o nutrizionista, mentre l’8% per

ricaricarsi prima e dopo l’attività fisica. Viene segnalato

infine che le pause fuori pasto sono un momento irrinunciabile

soprattutto per le donne con una quota del 75% che dichiara di

non poter rinunciare ad uno snack, sia dolce che salato (ANSA).



Fonte Ansa.it

