PER NEWSWEEK IL GEMELLI E’ IL PRIMO OSPEDALE IN ITALIA. UGL SALUTE:”E’ UNA MEDAGLIA CHE PREMIA LA GRANDE PROFESSIONALITA DEGLI OPERATORI SANITARI”

Lo storico settimanale statunitense Newsweek ha assegnato alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS il primo posto in Italia nella classifica World's Best Hospital 2021, stilata in collaborazione con Statista Inc. che ha preso in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni. "E' un riconoscimento eccezionale – commentano il Segretario Segretario Provinciale di Roma – che dà enorme lustro alla struttura capitolina, eccellenza della medicina italiana".

I sindacalisti proseguono: “è un premio alla grande professionalità di chi quotidianamente lavora all’interno del Policlinico Gemelli. Parliamo di una grande equipe’ multidisciplinare composta da tutti gli operatori della sanità che sono impegnati nella struttura. Sono loro che stanno mostrando anche nei giorni terribili della pandemia grande preparazione, generosità e spirito di servizio verso i pazienti e le loro famiglie”. Giuliano e Franceschini concludono:” il primo posto nella classifica di Newsweek crediamo sia una medaglia che va orgogliosamente appuntata sui camici e le divise dei colleghi del Policlinico Gemelli costituendo un motivo di grande gratificazione morale”.

