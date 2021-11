Pfizer ha depositato alla Food and Drug Administration la richiesta per ampliare a tutti gli adulti dai 18 anni in poi la terza dose del suo vaccino per il Covid. Lo annunciano Pfizer e BionTech in un nota.

“Pfizer e BionTech hanno presentato la richiesta per l’autorizzazione di emergenza del booster del vaccino per il Covid-19 a tutti gli individui dai 18 anni in poi”, si legge in una nota nella quale si precisa che la richiesta è basata sui risultati di uno studio condotto su più di 10.000 partecipanti durante un arco temporale in cui la variante Delta era quella predominante. L’età media dei partecipanti al test è stata di 53 anni, con il 55,5% di età compresa fra i 16 e i 55 anni. “Molteplici analisi hanno mostrato un’efficacia costante a prescindere dall’età, dal sesso e dall’etnia”.



Fonte Ansa.it