(ANSA) – ROMA, 27 APR – Due donne vaccinate contro il Covid,

la prima con Moderna e l’altra con Pfizer, sono risultate

positive ad alcune varianti del Coronavirus rispettivamente a 19

e 36 giorni dalla seconda dose. E’ quanto riferisce il New

England Journal of Medicine sulla base di uno studio della

Rockfeller University condotto su 417 persone che avevano

ricevuto la seconda dose di Moderna o Pfizer. Le due pazienti

positive hanno accusato sintomi lievi e sono guarite

rapidamente.

La prima paziente è una 51enne con nessun fattore di

rischio per il Covid grave. Dieci ore dopo aver ricevuto la

seconda dose del vaccino Moderna, aveva accusato dolori

muscolari di tipo influenzale, sintomo che si è risolto il

giorno dopo. Diciannove giorni dopo aver ricevuto la seconda

dose, lo scorso 10 marzo, ha accusato mal di gola e di testa, ed

è risultata positiva alle varianti E484K, a T95I, a del142-144,

e a D614G. Il giorno dopo la donna ha perso il senso

dell’olfatto. Il suoi sintomi si sono tutti risolti in una

settimana.

La seconda paziente è invece una 65enne in salute con nessun

fattore di rischio per Covid grave che ha ricevuto la seconda

dose il 9 febbraio. Dopo due giorni di dolore a un braccio nella

zona dell’inoculazione, il 3 marzo il suo partner è risultato

positivo e il 16 la donna ha accusato sintomi come fatica,

congestione nasale e mal di testa. Il 17 marzo, 36 giorni dopo

aver completato la vaccinazione, è risultata positiva alle

varianti del Coronavirus D614G e S477N, oltre che la T95I e la

del142-144. I sintomi si sono risolti tre giorni dopo. “Questo

studio – spiegano i ricercatori – indica un potenziale rischio

di malattia, dopo che è andata a buon fine la vaccinazione, e di

successiva infezione con le varianti, e indicano la necessità

di prevenire e diagnosticare le infezioni e caratterizzare le

varianti nelle persone vaccinate”. (ANSA).



