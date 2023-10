Il Premio internazionale ‘Lombardia è ricerca’ 2023 va a Steven A. Rosenberg e Carl H. June, due pionieri dell’immunoterapia, trattamento risultato determinante nella lotta a diverse forme di tumore prima non curabili.

Lo fanno sapere il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore alla Ricerca, Innovazione e Università, Alessandro Fermi, dopo che la giuria composta da 14 top scientists e presieduta dal professor Marco Bianchi (professore dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, fondatore e socio di HMGBiotech srl e grande esperto delle proteine nucleari HMGB che promuovono risposte infiammatorie, immunitarie e di rigenerazione del tessuto danneggiato) ha indicato loro come vincitori del riconoscimento da 1 milione di euro che sarà formalmente consegnato il prossimo 8 novembre al Teatro alla Scala nel corso della ‘Giornata della Ricerca’,

Dedicata alla memoria di Umberto Veronesi e incentrata, quest’anno, su ‘Modelli innovativi di cura, terapia e prevenzione’.

PRESIDENTE FONTANA: LOMBARDIA VALORIZZA RUOLO INNOVAZIONE IN MEDICINA – “Con questo riconoscimento – ha detto Fontana – incontrando insieme all’assessore Fermi, Marco Emilio Bianchi – Regione Lombardia ha valorizzato il ruolo fondamentale dell’innovazione in medicina, e il suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. L’utilizzo di cellule immunitarie derivate dal paziente e riprogrammate, secondo il protocollo individuato da Rosenberg e poi agli sviluppi proposti da June, ha permesso a diversi malati che non rispondevano alle terapie di guarire completamente. Anche quest’anno il 70% del premio dovrà essere investito in Lombardia, e siamo certi che ne potranno beneficiare diversi nostri concittadini”.

ASSESSORE FERMI: MI RIEMPIE DI ORGOGLIO SAPERE CHE FONDI CONSENTIRANNO DI PROSEGUIRE STUDIO COSÌ IMPORTANTE – “È con un pizzico di emozione – ha aggiunto Alessandro Fermi – che oggi ho appreso i nomi dei vincitori del Premio della Ricerca. Si tratta senza dubbio di uno degli eventi centrali del mio assessorato e sapere che i fondi messi a disposizione dalla Regione saranno utilizzati per proseguire studi o ricerche così importante mi riempie di orgoglio. Poter fornire alle persone malate di tumore un motivo in più per sperare nella guarigione credo che sia una delle notizie più belle che potremo comunicare durante l’attesissima Giornata della Ricerca”.

LE MOTIVAZIONI UFFICIALI DELLA GIURIA – “Il premio ‘Lombardia è ricerca’ 2023 è stato assegnato a Steven A. Rosenberg e Carl H. June per aver sviluppato l’immunoterapia con cellule naturali e con cellule riprogrammate geneticamente. L’immunoterapia, uno dei grandi successi della medicina moderna, è il trattamento dei tumori con cellule del sistema immune del paziente che faranno da killer nei confronti delle cellule tumorali. Un’altra forma di immunoterapia, quella con anticorpi monoclonali diretti verso i cosiddetti checkpoint inhibitors, rimuove i freni alle cellule immunitarie, senza doverle isolare dal paziente. A seconda del tipo di tumore, una frazione considerevole di pazienti viene curata completamente e non ha ricadute”.

PERCHÉ L’IMMUNOTERAPIA: UNA STRADA INNOVATIVA – L’immunoterapia con cellule derivate dal paziente rappresenta una svolta nella lotta contro il cancro: dopo decenni in cui chirurgia, radioterapia e chemioterapia hanno costituito le uniche opzioni, oggi ha affiancato le terapie tradizionali come terapia innovativa con risultati promettenti per forme di cancro altrimenti non trattabili. Questo approccio per la prima volta utilizza le cellule stesse dei pazienti come strumento terapeutico, dunque come potenziale farmaco contro il tumore.

LA NUOVA STRADA APERTA DA STEVEN A. ROSENBERG – Steven Rosenberg è un chirurgo e immunologo statunitense che lavora ai National Institutes of Health a Bethesda, Maryland. È stato il primo a usare cellule immunitarie per curare il melanoma, tumore cutaneo per il quale all’epoca non c’era terapia. Le cellule furono estratte dai pazienti, fatte crescere in laboratorio e reinfuse nei pazienti assieme a Interleuchina 2, una molecola solubile che porta all’attivazione delle cellule antitumorali. Alcuni pazienti furono curati in modo definitivo usando le loro stesse cellule. Studi successivi dello stesso Rosenberg e di Carl June hanno permesso un deciso passo avanti.

IL CONTRIBUTO DI CARL H. JUNE. LE CELLULE CAR-T – Carl H. June è un oncologo e immunologo statunitense, attualmente professore nella Scuola di Medicina Perelman dell’Università di Pennsylvania. June è riuscito a modificare geneticamente le cellule T (le cellule immunitarie che uccidono cellule infettate e cellule tumorali) trasformandole in cellule chimeriche esprimenti un recettore per antigeni tumorali (cellule CAR-T). Le cellule CAR-T, che non esistono in natura, possiedono la proprietà di riconoscere e uccidere in modo selettivo le cellule tumorali ma non quelle normali. I primi studi clinici risalgono agli anni 1990 e sono ancora in costante sviluppo, con CAR-T di nuova generazione che hanno garantito la remissione completa a pazienti affetti da leucemie e linfomi refrattari alle terapie standard. Nel 2017 sono state approvate due terapie basate sulle cellule CAR-T, il tisagenlecleucel (Kymriah) e lo axicabtagene ciloleucel (Yescarta) contro la leucemia linfoblastica acuta (B-ALL) e il linfoma diffuso a grandi cellule B.

LE APPLICAZIONI ODIERNE E GLI ORIZZONTI FUTURI – Gli studi di Rosenberg e June hanno fornito dunque all’immunoterapia con cellule immunitarie una ‘proof of principle’, dimostrando che questo approccio funziona.

Lo sviluppo futuro dell’immunoterapia sarà quindi quello di aumentare il repertorio di tumori aggredibili raffinando sempre più la creazione di nuove cellule riprogrammate, con specificità sempre più elevata.

L’immunoterapia oggi si presenta dunque sempre più come un sistema integrato di approcci. Non si parla inoltre di immunoterapia solo contro i tumori, le applicazioni future potrebbero riguardare anche altre patologie, come ad esempio le malattie autoimmuni. In tutto questo, le intuizioni di Rosenberg e June sono state rivoluzionarie.

La Giornata della Ricerca, come da tradizione, sarà un vero e proprio momento di festa e spettacolo. Dopo l’apertura musicale affidata a Paolo Fresu e Frida Bollani Magoni, saliranno sul palco per i saluti istituzionali il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il ministro Anna Maria Bernini. Quindi sarà la volta di Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Veronesi, e dell’assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Università, Alessandro Fermi. E poi l’architetto e urbanista Carlo Ratti, la conduttrice Alessia Ventura e Gerry Scotti, da sempre attentissimo al tema della ricerca.