Un valido aiuto per combattere e prevenire disturbi di naso, gola e bronchi può arrivare dalle cure termali delle Terme dell’Emilia Romagna, un supporto particolarmente utile in un momento come questo, dove l’infezione da Covid-19 sembra colpire maggiormente le persone più fragili e con problematiche bronco-polmonari.

Le terapie inalatorie con acque termali solfuree e salsobromojodiche sono tradizionalmente utilizzate e riconosciute scientificamente nella cura delle vie respiratorie e nella prevenzione delle riacutizzazioni infettive, in quanto sono in grado di favorire i processi di riparazione dei tessuti, ridurre le infiammazioni e aumentare le difese immunitarie. Si tratta di cure naturali praticabili senza problemi sin dai primi anni di vita che, oltre a influire positivamente su molteplici patologie croniche rino-bronchiali e polmonari, proteggono da eventuali ricadute e limitano l’uso di antibiotici.



Terme per la riabilitazione post-COVID-19

Quest’anno inoltre la pandemia ha costretto molte persone ad una ridotta mobilità fisica, causando una sindrome da decondizionamento fisico: fiato corto, dolori e rigidità osteo-articolari, debolezza muscolare e difficoltà all’esercizio fisico. Per rimediare a tutto questo, alle Terme dell’Emilia Romagna è possibile fruire di un interessante programma riabilitativo caratterizzato dall’integrazione delle cure termali inalatorie e fisioterapiche, in grado di ripristinare l’efficienza psico-fisica e garantire un miglioramento della qualità di vita. L’azione preventiva, curativa e riabilitativa delle cure termali, è riconosciuta dal Ministero della Salute che le ha inserite nei livelli essenziali di assistenza e alle quali si può accedere in convenzione.

Scegli le Terme dell’Emilia Romagna, liberati dai fastidiosi disturbi di naso, gola e bronchi e fai il pieno di benessere in sicurezza e relax.

