(ANSA) – ROMA, 17 MAR – La prevenzione è cruciale per la

salute delle donne e va avviata e coltivata fin dall’ infanzia.

È un cammino, che è sempre più personalizzato e che segue la

crescita e la maturazione femminile e uno dei momenti cruciali è

quello dell’adolescenza, “fondamentale per inculcare la cultura

della prevenzione e poi a livello ginecologico in questa

fase vi è una una grande

potenzialità che è il vaccino antiHpv”. In adolescenza, poi, una cosa a cui prestare attenzionesono anche i disturbi del comportamento alimentare, ” daidentificare e trattare molto precocemente”. Lo evidenzia ilprofessor Giovanni Scambia, direttore scientifico dellaFondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, chein un video affronta il “cammino della prevenzione” in cui adogni tappa vi sono gli aspetti essenziali a cui prestareattenzione. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progettoDONNENMD, dedicato alle donne e alle patologie neuromuscolari,promosso dal Centro Clinico NeMO in collaborazione con ilPoliclinico Gemelli. “Si arriva poi-prosegue Scambia- alla postadolescenza, con l’inizio dei primi rapporti sessuali. Nellaprima visita ginecologica vanno inquadrate patologie chepossono già manifestarsi in questa età: una di queste èl’endometriosi”. Le attività di prevenzione successive,importantissime in generale, si basano poi per l’esperto anchesulla familiarità. “Per esempio-rileva- persone che hannofamiliarità per tumore della mammella o ovaio iniziano a farecontrolli ginecologici, ecografici e mammografici eventualmentedal trentesimo anno, per chi non ha familiarità dai 40. Primasono sufficienti visite ginecologiche o senologiche”. “Finoall’età in cui si programma una gravidanza-prosegue poi Scambia- e poi c’è il tema menopausa e postmenopausa con controlli nonsono oncologici. Ma legati anche alle abitudini di vita, almetabolismo osseo con la Moc (Mineralometria OsseaComputerizzata)”. “Abbiamo delle misure di prevenzioneprimaria -aggiunge Scambia- come il vaccino del papillomavirus,che se praticassimo sistematicamente il cancro del collo uteronon esisterebbe più. E abitudini legate a stili di vita: peresempio evitare l’obesità vuol dire diminuire il rischio ditumore dell’utero”. “Il futuro della prevenzione -conclude- èqualcosa di non generico, ma anche basato sulla familiarità”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

