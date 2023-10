Nella battaglia contro il cancro, si fa strada sempre con maggior considerazione una visione più completa di ciò che accade nell’organismo quando si manifesta la patologia tumorale, valorizzando il ruolo del microbiota, quindi anche dell’alimentazione.

Pertanto la ricerca oncologica ha oggi molto da dire anche nel campo degli integratori somministrati con funzione complementare e adiuvante.

Se ne parlerà al Primo International Cancer Science Congress dal titolo: “Cura oncologica personalizzata: dalle tecnologie omiche alla medicina complementare”.

L’evento è organizzato dall’Associazione per la Ricerca Medica Ippocrate-Rhazi (ARM-IR) e dall’Università del Piemonte Orientale, dal 5 al 7 ottobre 2023 a Mondello (Palermo). Il comitato scientifico vede coinvolte personalità internazionali di spicco tra le quali, per il il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale, il prof. Ciro Isidoro, ordinario di patologia generale e oncologia sperimentale, e la dott.ssa Alessandra Ferraresi, Senior Post Doc; dagli USA, il biochimico molecolare prof. Danny N. Dhanasekaran, docente all’Health Science Center della University of Oklahoma, dove è direttore dello Stephenson Cancer Center, e il docente di farmacologia e tossicologia all’Università di Austin in Texas, prof. John Di Giovanni; dalla Corea del Sud, il prof. Yong Sang Song, docente di oncologia ginecologica alla Seoul National University.