(ANSA) – ROMA, 21 OTT – L’età paterna influisce sul successo

dei trattamenti di procreazione medicalmente assistita (Pma),

solo se anche l’età della donna è avanzata. Con l’avanzare

dell’età si osserva nell’uomo una significativa riduzione della

motilità e del volume dell’eiaculazione, ma non una riduzione

significativa della concentrazione di spermatozoi. Lo evidenzia

lo studio condotto dagli Istituti Clinici Zucchi di Monza e

l’Università Pompeu Fabra di Barcellona.

Finora gli studi avevano evidenziato un effetto dell’età

sulla qualità dello sperma: volume e motilità diminuiscono,

mentre aumenta la frammentazione del Dna spermatico. “Lo studio

si è basato sui dati di 5.565 pazienti maschi del Centro di

Medicina della Riproduzione Biogenesi di Monza, raccolti dal

2015 al 2020, in pazienti tra i 25 e 45 anni di età, analizzando

volume dell’eiaculato, concentrazione di spermatozoi e motilità

progressiva”, spiega Mariabeatrice Dal Canto, una dei

ricercatori. “Abbiamo così osservato una significativa riduzione

della motilità e del volume dell’eiaculazione con l’avanzare

dell’età paterna, mentre non abbiamo riscontrato alcuna

riduzione significativa della concentrazione di spermatozoi”,

continua. Quanto al successo dei trattamenti di Pma in relazione

all’età paterna, i dati ottenuti indicano un suo impatto solo se

collegato all’età materna avanzata: i tassi di impianto e di

bambini nati vivi sono stati influenzati in modo significativo

dall’età paterna cioè solo nelle coppie in cui età paterna e

materna elevate sono associate. “I dati attuali – conclude Dal

Canto – suggeriscono un’incidenza negativa dell’età paterna sui

parametri legati alla qualità dello sperma e dimostrano

un’influenza rilevante sugli esiti dei trattamenti di Pma, solo

se contemporaneamente presente anche una età materna avanzata”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it