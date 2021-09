Che sia a causa di una malattia o dell’avanzare dell’età, molte persone hanno bisogno di una dentiera nel corso della loro vita. Ma fare una protesi, un ponte o un impianto è di solito estremamente costoso e richiede tempo.

Tradizionalmente, le protesi vengono realizzate prendendo un’impronta della mandibola del paziente. Questa è poi riempita di gesso e il modello risultante del paziente viene ulteriormente elaborato. Il modello viene fresato, rettificato e modellato affinché la protesi si adatti perfettamente. Deve poi essere verniciato per abbinarsi al colore della pelle e dei denti del paziente. Tutti questi passaggi sono per lo più fatti a mano in modo molto dettagliato.

La tecnologia dentale del futuro: più veloce, più economica e più precisa

Come in molti altri mestieri, l’uso di moderne macchine CNC e di stampa 3D è un aiuto anche nell’odontotecnica e rende la produzione di dentiere e altre protesi dentarie più veloce, più economica e più efficace.

Le macchine dentali permettono ai laboratori di creare dentiere, impianti e altre protesi dentali in meno passaggi, garantendo al cliente le migliori cure possibili nel minor tempo possibile.

Così, con macchine speciali 3D, la cavità orale del paziente può essere scansionata direttamente oppure si può digitalizzare l’impronta della mandibola successivamente. Sulla base dell’impronta, la protesi desiderata viene programmata con una speciale tecnologia di controllo per macchine dentali CNC. La protesi può quindi essere facilmente fresata da un grezzo, il che, grazie a varie tecniche di fresatura, può essere realizzato senza spreco di materiale, con poco lavoro, maggiore velocità e massima precisione. Per i laboratori odontotecnici e le aziende specializzate nel settore dentale, l’acquisizione di queste macchine può quindi valere la pena per sostituire i metodi di fabbricazione tradizionali e poter così produrre protesi dentali per i pazienti in modo più rapido, economico e preciso.

Tenere il passo a basso costo con macchinari usati

Ma l’aggiornamento a macchinari nuovi e moderni – per quanto l’acquisto valga la pena – è associato a costi elevati. Soprattutto per le aziende di piccole dimensioni o per quelle nuove, può essere difficile affidarsi completamente a macchinari nuovi. Per questo motivo, è opportuno considerare anche macchinari di seconda mano per modernizzare la propria attività. Tramite portali di macchinari usati come Surplex, le macchine dentali in ottime condizioni o come nuove possono inoltre essere acquistate all’asta a un prezzo inferiore. In caso di chiusure di aziende, come la chiusura di un laboratorio dentistico in Spagna, macchine come fresatrici CNC, sistemi di sinterizzazione laser o scanner ottici 3D finiscono ripetutamente all’asta. Questo rende facile e conveniente per le aziende aggiornarsi alla tecnologia dentale del futuro e rimanere competitivi.

A proposito di Surplex:

