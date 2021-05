(ANSA) – TRIESTE, 24 MAG – “Il ‘rinvio della firma’ è una

prassi che domina questa città e amministrazione pubblica”, a

causa di “grumi di interessi e stupidità contro cui abbiamo

dovuto misurarci tante volte in questi 40 anni. Noi non abbiamo

mai rinviato questa firma, a partire dal giorno in cui Basaglia

disse ‘no firmo’ il registro” dei pazienti del manicomio che

andavano legate al letto durante la notte. Lo ha detto oggi lo

psichiatra Franco Rotelli durante la presentazione del suo libro ‘Quale psichiatria? Taccuino e lezioni’, composto da una

raccolta di scritti che pongono al centro della riflessione

alcuni interrogativi riguardanti il senso di fare psichiatria e

la salute mentale come pratica di libertà.

“Contro l’inerzia istituzionale abbiamo costruito una rete di

servizi e, ancora prima – ha sottolineato Rotelli – demolito un

tipo di servizio indegno, poi abbiamo allargato il campo

tentando di invadere la sanità della città. In parte ci siamo

riusciti, ma il processo è stato bloccato”.

Presente anche lo psichiatra Peppe dell’Acqua, che ha

definito la pubblicazione del libro “un’occasione per

interrogarci su questa storia a cui apparteniamo e per cui

abbiamo anche pagato un prezzo affinché il destino oscuro delle

istituzioni totali potesse finalmente dissolversi”.

Ha poi criticato la Regione e l’azienda sanitaria per “aver

chiuso tutto: gli operatori dei dipartimenti di sanità mentale e

Microaree oggi sono censurati e perseguitati e non possono

parlare. È gravissimo quello che sta accadendo”.

Intervenendo durante il dibattito, il consigliere regionale e

candidato a sindaco di Trieste, Francesco Russo, ha affermato

che “la gestione della sanità di questa regione vuole fare

piazza pulita delle conquiste democratiche degli ultimi decenni,

che per giochi di potere privilegia persone che non hanno

competenze e qualità per portare avanti alcun progetto perché

l’importante è che si faccia meno possibile”. (ANSA).



Fonte Ansa.it