(ANSA) – TRIESTE, 29 GEN – Superata la soglia di 43 mila dosi

di vaccino somministrate ad oggi in Friuli Venezia Giulia, di

cui oggi 2.013 (ieri sono state 1.264), che portano il totale a

43.253 (ieri erano 41.240). Lo si evince dai metadati contenuti

nel “Report vaccini Anti Covid-19” del Ministero della Salute e

del Commissario straordinario Covid-19.

Il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, ieri

sera hadichiarato che “sono arrivate 16 mila dosi” di vaccini Pfizer” eche “la prossima settimana saranno in consegna altre 14 milacirca, in linea con quanto ci aspettavamo”.Dunque, al momento, le dosi a disposizione ammontano a60.715. Sempre secondo il report, dal 31 dicembre, delle 41.240dosi, 28.739 sono state somministrate a donne e 14.514 a uomini.La fascia d’età maggiormente coinvolta finora resta quella cheva dai 50 ai 59 anni, con 10.543 vaccini, seguita da quellacompresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 8.416. Le dosiinoculate agli over 70, a oggi, sono 5.619, mentre quelle dellafascia 60-69 anni ammontano a 6.087. Fino ad ora il Fvg hautilizzato il 71,2% delle dosi disponibili, percentualeinferiore alla media nazionale (73,9%). (ANSA).

Fonte Ansa.it

