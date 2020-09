(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Non presenteremo un piano per

l’emergenza ma un progetto di riforme per il prossimo decennio.

Abbiamo l’opportunità di portare insieme riforme e investimenti,

siamo di fronte a un inedito”. Lo ha detto il ministro della

Salute, Roberto Speranza, in audizione davanti alla Commissione

Affari sociali della Camera in merito alle priorità

nell’utilizzo del Recovery Fund.

“Limiti e difficoltà della sanità italiana non figli solo di

questa tempesta ma vengono da lontano. La pandemia ha

evidenziato problemi strutturali che nascono da lontano” e figli

degli “tagli degli anni passati”, ha sottolineato. In primis è “cambiato il contesto epidemiologico, con una società con più

anziani ha visto l’esplosione delle cronicità”, “abbiamo livelli

di assistenza variegati” e “un ritardo nei processi di

digitalizzazione”. Inoltre “negli anni passati è stata ridotta

l’assistenza ospedaliera ma senza aumentare quella sul

territorio”. Investire sul territorio significa promuovere

l’idea di “sanità di prossimità, di una sanità circolare al cui

centro c’è il cittadino paziente”. Territorio significa anche,

ha ricordato il ministro, investire su hospice, strutture di

riabilitazioni, strutture psichiatriche, rsa, così come servizi

di prevenzione. Tra le priorità evidenziate dal ministro in

audizione, “innovare in logica green le strutture sanitarie,

lavorare sulla sicurezza strutturale, sul recupero della

mobilità passiva tra regioni e sviluppare i servizi di emergenza

urgenza”. Inoltre, dobbiamo anche trovare strumenti per attirare

investimenti da parte di aziende internazionali”. Tutti i

progetti, ha concluso Speranza, “saranno caratterizzati da

elevati livelli tecnologici, teleassistenza e telemedicina”.

(ANSA).



