(ANSA) – ROMA, 16 AGO – “Il management della sanità italiana

è pronto a mettere a disposizione competenze ed esperienze

maturate sul campo per attuare in tempi certi quanto previsto

dal Pnrr e dalle indicazioni della intesa”. Lo afferma in una

nota Giovanni Migliore, Presidente della Federazione Italiana

delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (Fiaso), commentando

l’annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza di un

investimento di 4 miliardi per le cure domiciliari nell’ambito

del Pnrr, dopo l’intesa tra Stato e Regioni il cui testo è stato

diffuso oggi.

“Concordiamo con le parole del Ministro della Salute, Roberto

Speranza – spiega Migliore -.L’intesa tra Stato e Regioni sulle

cure domiciliari è un passo fondamentale nella costruzione della

sanità di domani. Il Pnrr è una grande opportunità, a partire

dalla possibilità di contare su risorse certe e significative.

L’intesa mette a disposizione del Ssn uno strumento importante

per garantire ai cittadini qualità ed omogeneità delle cure sul

territorio”.

L’intesa tra Stato e Regioni, approvata definitivamente il 4

agosto, ricorda la Fiaso, ribadisce la scelta del domicilio del

paziente come setting privilegiato per la assistenza

territoriale, richiama il Piano Nazionale delle Cronicità e i

Piani Assistenziali Individuali, differenzia tra livelli diversi

di intensità dei setting assistenziali e fissa otto criteri per

l’autorizzazione e l’accreditamento delle cure a domicilio dei

pazienti, con attenzione particolare per gli aspetti

strutturali, le competenze del personale, l’appropriatezza e la

sicurezza delle cure, l’innovazione, la comunicazione e

l’umanizzazione. (ANSA).



Fonte Ansa.it