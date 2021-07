(ANSA) – ROMA, 28 LUG – Qual è il tipo di relazione di coppia

che maggiormente può sopravvivere al lockdown? Quella in cui tra

i partner vi è un attaccamento sicuro, nella quale cioè ci si

prende cura dell’altro e si chiede affetto e protezione

prontamente in caso di bisogno, ma non manca la capacità di

essere autonomi e discutere le proprie opinioni e i propri punti

di vista. Lo rileva una ricerca dell’Universita’ di Vienna,

pubblicata su Frontiers in Psychology.

I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a 313 persone che

vivevano una relazione e hanno periodicamente completato

questionari durante la prima ondata della pandemia. I

questionari erano tesi da un lato a valutare le caratteristiche

psicologiche delle coppie, dall’altro ad esaminare il loro

rapporto e come fosse cambiato con il sopraggiungere

dell’emergenza sanitaria. Utilizzando algoritmi di apprendimento

automatico, che servivano a identificare i fattori predittivi di

una buona qualità della relazione, è emerso che partecipanti con

un attaccamento “sicuro” tendevano ad avere una qualità del

rapporto di coppia superiore rispetto a quelli con stili di

attaccamento “ansioso” o “evitante”. (ANSA).



Fonte Ansa.it