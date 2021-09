(ANSA) – ROMA, 22 SET – Il Sottosegretario alla Salute,

Pierpaolo Sileri, parteciperà domani a Bari alla prima giornata

dei lavori del VI Annual Meeting di Alleanza Contro il Cancro,

keynote della ricerca oncologica italiana organizzato quest’anno

in collaborazione con Rete AMORe, l’Alleanza Mediterranea

Oncologia in Rete che riunisce Istituto Tumori Giovanni Paolo II

di Bari, Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale

di Napoli e Irccs Crob – tutti associati ad ACC.

Circa 600 gli iscritti alle tre giornate che saranno trasmesse

on line anche sul profilo FB della Rete (@AlleConCancro) per

consentire la più ampia divulgazione possibile delle tematiche

iscritte nel programma scientifico.

Le varie sessioni di aggiornamento e confronto, dal tradizionale

titolo New Technologies and Strategies to Fight Cancer, si

avvarranno di una faculty di valenza internazionale che riferirà

sulle ultime conquiste e i più recenti progressi nella lotta ai

tumori.

Sono previsti focus sulle ricadute pandemiche nella sfera del

paziente oncologico sia in termini clinici sia di prevenzione

secondaria (il 23/9 dalle ore 14 – Covid19 and Cancer) e sulla

progressione dei numerosi progetti sui quali ACC – fondata dal

Ministero della Salute nel 2002 – con la collaborazione dei 27

Irccs iscritti, è impegnata (23/9 dalle ore 17): The ACC

Lung-cancer program, Gersom: The new paradigm in clinical cancer

genomics, Update on the Health Big Data project, Digicore e

Forza: The ACC Clinical-Research Infrastructure. (ANSA).



