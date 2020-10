(ANSA) – ROMA, 09 OTT – “È stato sottovalutato il fatto

storico che tutte le pandemie hanno una seconda ondata più

pericolosa della prima” e “rispetto a quello che ci aspetta,

cioè una pressione enorme con l’arrivo dell’influenza, bisognava

rafforzare il sistema di testing allargandolo a tutte le

strutture, sia pubbliche che private che sono in grado di farlo,

e poi con i pronto soccorso che in molti casi non hanno ancora

fatto i percorsi differenziati”. Così a Buongiorno, su Sky TG24

Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Oms e

consulente del ministro della Salute parlando della quantità di

tamponi effettuata quotidianamente.

“Quello che si è verificato da giugno in poi è un raddoppio

dei casi ogni mese – ha aggiunto – Avevamo 200 casi, poi 400,

poi 800, poi 1600 e adesso stiamo a oltre 4mila casi. Quindi

rischiamo fra un mese di avere oltre 8 mila casi al giorno e tra

due mesi, quando arriverà l”influenza, di avere 16 mila casi in

un giorno”.

Per Ricciardi, la quarantena “può essere ridotta a 10 giorni

come si fa in Germania, con un tampone invece di due tamponi. È

qualcosa che stiamo dicendo come consiglieri scientifici del

ministro Speranza e spero che il Governo lo prenda in

considerazione”. (ANSA).



