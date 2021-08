(ANSA) – TRIESTE, 05 AGO – E’ stato autorizzato, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Gianfranco Sinagra, lo studio intitolato “Non-ST-segment elevation myocardial infarction Registry” / “Registro sull’infarto miocardico non-ST-elevato”. Lo rende noto la Asugi, Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina in un comunicato, precisando che lo “osservazionale è parte della qualificata rete EORP della Società Europea di Cardiologia e prevede l’arruolamento di tutti i pazienti con diagnosi di infarto senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) ricoverati, durante le settimane di arruolamento individuale, in accordo con la SC Cardiologia di ASUGI”. Gli obiettivi generali dello studio sono finalizzati a migliorare gli outcomes clinici dei pazienti ospedalizzati con diagnosi di NSTEMI verificando l’aderenza alle linee guida. (ANSA).

