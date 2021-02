(ANSA) – ROMA, 11 FEB – “A seguito di una formale richiesta

di chiarimento, la Ragioneria generale di Roma Capitale ha

inviato alle organizzazioni di categoria delle imprese

cooperative (Agci Solidarietà Lazio, Confcooperative

Federsolidarietà Lazio, Legacoopsociali Lazio), e ai sindacati

Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale e Uil Fpl Roma e

Lazio, una relazione sugli stanziamenti per le politiche sociali

proposti nel progetto di Bilancio di

Advertisements

previsione 2021- 2023 delCampidoglio, attualmente in discussione in AssembleaCapitolina”. Lo comunica il Campidoglio.“Dal documento emerge che, per l’esercizio 2021, i fondiprevisti per il Sociale sono superiori sia al livello di spesaregistrato nel Rendiconto 2019 che alla previsione iniziale del2020. In particolare, ad oggi, gli stanziamenti sulla Missione12 della spesa corrente (Diritti sociali, politiche sociali efamiglia) ammontano a 749 milioni di euro, superiore di oltre 24milioni rispetto allo stanziamento del Bilancio di previsione2020 (725 milioni di euro) e di circa 60 milioni rispetto alRendiconto 2019 (689 milioni di euro)”, conclude la nota delComune. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram