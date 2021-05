È arrivata la data tanto attesa: sabato 15 maggio 2021 riaprono le Terme Merano. Via libera al relax nelle piscine immerse nel grande parco termale e al benessere naturale con i trattamenti della MySpa. E ancora attività outdoor con i corsi del Fitness Center e pause golose nel Bistro in pizza Terme. Aperte anche le inalazioni e lo shop.

La riapertura permette di svelare le ultime novità delle Terme Merano, ma soprattutto promette una vacanza per la salute del corpo e il benessere dell’anima.

Lo spettacolare Roof Whirpool di oltre 17 metri di lunghezza, realizzato tutto in vetro per ammirare il panorama sulle montagne altoatesine. La vasca con acqua salina completamente rinnovata, che permette una full immersion nel sale e nel… “liquid sound”, la musica subacquea. Due nuove cabine per i trattamenti naturali nella MySpa. La cassa all’ingresso rinnovata con sistema di pagamento automatizzato. Una nuova copertura in piazza Terme da utilizzare per le pause culinarie al Bistro. Senza contare l’ampliamento degli spazi realizzato di recente, i dispositivi e le tecnologie innovative che assicurano distanziamento e sicurezza.

E soprattutto la nuova Medical Area, un centro medico all’avanguardia con ambulatori e personale medico specializzato, che spazia dall’otorinolaringoiatria all’ortopedia, dalla medicina estetica alla medicina dello sport, dalla nutrizione alla fisioterapia.

La stagione delle Terme Merano riparte con numerose e importanti novità, che hanno preso forma proprio durante il lungo periodo di chiusura e che coinvolgono le diverse aree delle Terme Merano. “La nostra filosofia – afferma Adelheid Stifter, direttrice delle Terme Merano – è quella di rinnovarci ogni anno per offrire sempre ai nostri ospiti qualche novità e allo stesso tempo mantenerci sempre giovani”.

Personalizzazione, sostenibilità e salute

Rinnovare il volto delle Terme Merano, in un’ottica di continua evoluzione, e allo stesso tempo rinforzare alcuni concetti in risposta a un mondo che sta cambiando, con esigenze diverse rispetto a prima, guardando al futuro in continuo mutamento.

Una di queste risposte è la personalizzazione. “In questi lunghi mesi di lockdown – spiega Adelheid Stifter – ci siamo sentiti a volte come dei numeri, tra dati e tristi statistiche. Oggi c’è il desiderio di sentirci nuovamente unici, importanti. La persona torna al centro dell’attenzione”.

Personalizzato è ad esempio il trattamento nella MySpa, dove le esigenze della persona vengono prima di tutto. In questo senso, anche la tecnologia e gli automatismi introdotti con la nuova cassa permettono al personale di avere più tempo per dedicarsi completamente all’ospite, per coccolarlo e accompagnarlo nella sua esperienza alle Terme, con competenza e sensibilità.

Altro concetto è la natura. Da sempre fondamentale per le Terme Merano, oggi si traduce ancora di più in sostenibilità. “Il nostro progetto è iniziato un anno e mezzo fa – continua la direttrice – e oggi siamo tra le prime Terme in Italia a vivere la sostenibilità, ogni giorno, in tutti i reparti”. Dalla produzione energetica ai mezzi di trasporto, fino alle stoviglie, piatti e bicchieri utilizzati negli eventi in piazza Terme.

Ultimo focus: innovazione e partnership, concetti che da sempre contraddistinguono le Terme Merano. L’innovazione quest’anno coincide in particolar modo con la nuova Terme Merano Medical Area, in risposta a un’attenzione rinnovata verso la propria salute. Gli ospiti in vacanza a Merano possono appoggiarsi a questo nuovo servizio all’avanguardia, usufruendo delle partnership delle Terme. “Sono 150 le strutture partner situate a Merano, nel cuore dell’Alto Adige. Hotel di diversi livelli, appartamenti e campeggi: qui le persone possono prenotare la propria vacanza e allo stesso tempo approfittare dei numerosi servizi che offrono le Terme Merano”.