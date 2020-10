(ANSA) – ROMA, 05 OTT – Sono 84 milioni, cioè 1 su 6, le

persone che soffrono di disturbi della mente in Europa, e 84.000

quelle che ogni anno muoiono per malattie mentali o suicidio.

Numeri destinati ad aumentare per l’impatto della pandemia da

Covid-19. A fare il punto, in occasione della prossima giornata

mondiale della salute mentale, è Angelini Pharma, che con The

European House-Ambrosetti e Tlon organizza ‘Headway2023-Cosa

abbiamo nella mente’, una settimana di eventi sulla salute

mentale dal 5 al 10 ottobre.

Tutti i talk e i dibattiti saranno trasmessi il 7, 8, 9 e 10

ottobre dalle 18.00 alle 19.00 su www.harmoniamentis.it,

www.ansa.it e i canali digitali e social di Angelini Pharma. Si

partirà il 7 parlando degli effetti della quarantena sulla

salute mentale con i dati di un recente studio dell’ospedale San

Raffaele di Milano sugli effetti dei trattamenti ospedalieri per

Covid-19 sulla salute mentale. Si proseguirà l’8 ottobre con un

confronto sul pregiudizio e lo stigma sui disturbi mentali, poi

il 9 ottobre sull’importanza della continuità della cura nel

passaggio dei pazienti dall’infanzia all’età adulta. Il 10

ottobre si parlerà degli effetti del Covid sulle donne negli

ambienti di lavoro. “La pandemia da Covid-19 ha già cambiato il

nostro modo di concepire la salute mentale. Questa settimana

riceveremo i primi risultati di un’indagine che abbiamo condotto

in sei Paesi europei per comprendere meglio gli impatti della

pandemia sulla mente delle persone”, commenta Agnese Cattaneo,

Chief Medical Officer di Angelini Pharma. L’urgenza di

migliorare il benessere mentale è supportata dai recenti studi

Ocse, aggiunge Daniela Bianco, di The European House-Ambrosetti, “che stimano che il costo totale dei disturbi di salute mentale,

in termini di perdita di produttività e spesa sanitaria e

sociale, superi i 600 miliardi di euro in tutta Europa, pari al

4% del Pil europeo. La pandemia ha ulteriormente enfatizzato gli

impatti socioeconomici della malattia mentale, sottolineando il

ruolo cruciale dei determinanti sociali della salute mentale,

dove viviamo, studiamo, lavoriamo e l’età”. (ANSA).



