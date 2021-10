(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Progetti, testimonianze e racconti

per aumentare la sensibilità sul tema della salute mentale,

declinata in tutti le fasi della vita, dalla scuola alla terza

età, passando per l’età lavorativa. Questo il tema al centro

l’evento “Headway 2023 – Cosa ci dice il cervello?”, organizzato

da Angelini Pharma, in occasione della Giornata Mondiale della

Salute Mentale. Realizzato in collaborazione con Piano B e Tlon

e condotto dalla scrittrice e filosofa Maura Gancitano, l’evento

sarà trasmesso in streaming domenica alle 10.30 su ANSA.it, i

canali social di Angelini Pharma e sul sito

www.harmoniamentis.it.

L’obiettivo è quello di migliorare la consapevolezza di

pazienti, clinici e società civile sull’importanza della salute

mentale, con il contributo di esponenti del mondo scientifico,

ma anche di scrittori e professionisti dell’informazione. Tra

gli ospiti, gli scrittori Jonathan Bazzi, Irene Facheris, Marina

Pierri, Daniela Bianco, responsabile dell’area Healthcare di The

European House- Ambrosetti, e Agnese Cattaneo, Chief Medical

Officer di Angelini Pharma.

L’evento sarà anche occasione per riflettere sui risultati

del Mental Health Index, un’analisi puntuale che indaga la

salute mentale sotto molteplici punti di vista nei ventisette

paesi europei e nel Regno Unito, presentato il 7 ottobre a

Bruxelles nell’ambito della piattaforma multidisciplinare di

riflessione strategica Headway2023.

“Headway 2023 – Cosa ci dice il cervello?” rientra

nell’ambito della settimana di sensibilizzazione sulla salute

mentale, anche alla luce della pandemia Covid-19. (ANSA).



Fonte Ansa.it