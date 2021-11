(ANSA) – MILANO, 04 NOV – Circa 65 milioni di cittadini

europei, una persona su sette, soffrono di acufene, questo

numero “aumenterà in modo significativo nel prossimo decennio”.

Solo in Italia ne soffrono più di 6 milioni di persone. Lo dice

una ricerca dell’Istituto Mario Negri, pubblicata su Lancet

Regional Health Europe.

L’acufene è la percezione di un rumore, solitamente un

ronzio, un fischio, un fruscio o un sibilo, avvertito nelle

orecchie o nella testa, in assenza di uno stimolo acustico

esterno. Nella sua forma più grave può influire fortemente sulla

salute emotiva e sul benessere sociale delle persone. Lo

studio, condotto dagli epidemiologi dell’Istituto, Silvano

Gallus e Alessandra Lugo, in collaborazione con esperti

dell’Università britannica di Nottingham, dell’Università di

Ratisbona in Germania e dell’Università-Watt in Malesia, è il

primo ad esaminare in modo rigoroso la prevalenza dell’acufene

su un campione rappresentativo della popolazione adulta di 12

Stati membri dell’Ue, pari all’80% della popolazione dell’Unione

più l’Inghilterra.

Con questa ricerca, tra il 2017 e il 2018, sono stati

reclutati oltre 11mila adulti in Bulgaria, Inghilterra, Francia,

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia,

Portogallo, Romania e Spagna, ponendo loro una serie di domande

relative all’acufene.

“Il 14% degli europei adulti ha riportato di aver sofferto di

acufene per almeno 5 minuti durante gli ultimi 12 mesi – spiega

Silvano Gallus, autore di riferimento dell’articolo -. Un

acufene di grave entità è stato riscontrato nell’1,2% dei

partecipanti. Questo vuol dire che solo in Italia più di 6

milioni di italiani soffrono di acufene, di cui più di 400mila

in maniera severa”.

“Abbiamo riscontrato come la prevalenza dell’acufene –

aggiunge Alessandra Lugo – aumenti significativamente con l’età

e il peggioramento dell’udito, mentre risulti simile in ambo i

sessi. Al momento non ci sono cure o farmaci approvati per

trattare l’acufene, ma ci sono terapie disponibili per aiutare a

convivere col sintomo. E alcune ultime ricerche sui farmaci

stanno mostrando risultati promettenti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it