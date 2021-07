(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Un’ispezione ministeriale per

accertare lo sviamento delle attività amministrative, alla luce

delle denunciate vicende che riguardano le interferenze

burocratiche e politiche nella scelta e nell’organizzazione

delle strutture di governo dei reparti delle discipline sia

mediche sia chirurgiche”. La chiede il deputato di Liberi e

Uguali, Federico Conte, con una interrogazione al Governo

depositata presso la Camera dei deputati tornando sulle vicende

dell’Azienda San Giovanni di Dio e Ruggi d’ Aragona del Polo

sanitario di Salerno.

L'azienda – dice il parlamentare – si trova, oggi, ad

affrontare un momento complesso eppure allo stesso tempo fecondo

che richiede scelte basate sul merito e l’efficienza, da cui

dipende il suo futuro. Tuttavia, il suo governo non appare in

grado di affrontare un compito così gravoso per ingerenze

burocratiche e politiche esterne. Che riguardano in particolare

le discipline cardiologiche e cardiochirurgiche, e rischiano di

compromettere il ruolo della Torre Cardiologica, fiore

all’occhiello dell’Azienda per la solida dimensione nazionale

raggiunta. Più in generale – conclude Conte – per far decollare

la facoltà di Medicina occorre garantire condizioni di buona

gestione, imparziale e indipendente, in cui cura, ricerca e

didattica siano un tutt’uno. Per questo chiedo al Governo

nazionale un intervento tempestivo perché accerti le cause della

crisi ormai strutturale, indichi e adotti i rimedi per

rimuoverle, nel segno del merito e nel rispetto della tradizione

della Scuola medica salernitana”. (ANSA).



Fonte Ansa.it