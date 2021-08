(ANSA) – ANCONA, 25 AGO – “A rischio 41 posti di lavoro

degli operatori dei servizi di ambulanza impegnati all’ospedale

Torrette per conto dell’Aou Umberto I di Ancona”. A denunciarlo

è la cooperativa sociale First Aid One. “A soli cinque giorni

dalla scadenza del proprio contratto con l’ospedale di Torrette,

– riferisce – ancora oggi 41 lavoratori impegnati nel servizio

degli Ospedali Riuniti Umberto I, non sono stati

contrattualizzati né contattati dall’Rta Anpas, appalto Ospedali

riuniti. A nulla sono valse le nostre richieste- ed a nulla

sembrano essere valsi finora i richiami alla cosiddetta clausola

sociale dall’azienda Ospedali Riuniti notificati il 23 agosto ai

diretti interessati”.

Al momento dalla Rta Anpas non sarebbe stata avviata alcuna

procedura di riassorbimento. Un comportamento che la First Aid

One giudica inaccettabile: “a parti invertite riteniamo che

sulla nostra attività vi sarebbe stata una rivolta sociale da

parte di ogni organizzazione politica sindacale ed

istituzionale, invece sembra che i 41 operatori da anni

impegnati nel servizio di ambulanze dell’ospedale delle

Torrette, oggi non interessi proprio a nessuno”. (ANSA).



Fonte Ansa.it