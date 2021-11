Si è svolto in videoconferenza l’incontro tra il Comitato centrale della Federazione

nazionale degli ordini delle professioni sanitarie (FNOPI) e una delegazione della UGL

Salute guidata dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano nell’ottica di creare sinergie

con l’obiettivo primario di valorizzare la figura professionale dell’infermiere.

Le parti, nel rispetto dei propri specifici ruoli, hanno intrapreso un cammino che miri al

miglioramento della loro condizione generale di lavoro dal punto di vista economico,

normativo e della carriera.

FNOPI e UGL Salute concordano nel richiedere al Governo di fare fronte alla carenza

cronica degli organici del nostro SSN attraverso lo sblocco totale del turn over che

preveda una campagna massiva di assunzioni con le dovute forme di contratto a

tempo indeterminato, accogliendo con positività l’inserimento della stabilizzazione dei

precari nella Legge di Bilancio. Particolare attenzione andrà dedicata alla sicurezza sui

luoghi di lavoro e allo sviluppo della formazione.

FNOPI e UGL Salute si impegneranno affinché, sia nel comparto pubblico che in quello

privato, gli operatori abbiano pari dignità e diritti per garantire equità professionale.

FNOPI e UGL Salute sosterranno l’attuazione di misure che permettano lo sviluppo

delle progressioni di carriera, delle specializzazioni, l’eventuale valutazione di accesso

alle funzioni di direzione e il superamento del vincolo di esclusività.

FNOPI e Ugl salute hanno concordato di continuare la propria collaborazione

attraverso una serie incontri che si terranno nelle prossime settimane.