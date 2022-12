“I primi passi che il Ministro della Salute Orazio Schillaci sta compiendo sono

apprezzabili e lasciano sperare in un vero cambio di marcia nella sanità italiana”

dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “Abbiamo avuto un

incontro, la scorsa settimana, che ci ha mostrato finalmente una persona disposta ad

ascoltare le proposte per dare un taglio netto al passato, quello fatto di scelte

scellerate che hanno impoverito sempre più il SSN. L’impegno a interventi urgenti sul

personale dichiarato dal Ministro è un segnale importante per chi ha combattuto in

prima linea. I professionisti della salute hanno mostrato il loro impegno e generosità in

un momento complicatissimo della vita della nazione contrassegnato prima

dell’emergenza covid poi dalla crisi energetica, fattori che stanno mettendo a dura

prova la tenuta economica delle famiglie. In una riforma del SSN – prosegue il

sindacalista – la UGL Salute ha chiesto sempre di porre i lavoratori come pilastri delle

fondamenta. Per questo ribadiamo al Ministro Schillaci che vengano loro riconosciuti

emolumenti dignitosi e con garanzie certe. Oggi i professionisti italiani sono tra i meno

pagati d’Europa e chiediamo perciò che siano posti al pari di tanti colleghi delle altre

nazioni. Ma non basta. Le carenze degli organici vanno combattute con la

stabilizzazione dei tanti precari dell’era covid ma anche con una coraggiosa campagna

di assunzioni, ponendo mano alle tante graduatorie concorsuali aperte ed attualmente

in validità a cui spesso le Regioni non ricorrono. Bisognerà poi, tra tante criticità, porre

la massima attenzione alla riforma della medicina del territorio e dell’emergenza-

urgenza. E, soprattutto, servirà non dimenticare gli operatori della sanità privata

affinché non esistano più lavoratori di serie A e di serie B. Dopo il primo confronto al

Ministero della Salute la prossima creazione di un tavolo permanente sulle criticità del

SSN è sicuramente una buona notizia. E la UGL Salute sarà pronta a dare il proprio

contributo” conclude Giuliano.