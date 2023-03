“La strada indicata dal Ministro Schillaci per far fronte ad alcune delle gravi criticità del

SSN è quella che chiedevamo di percorrere da tempo” dichiara Gianluca Giuliano,

Segretario Nazionale della UGL Salute. “Le drammatiche condizioni in cui versano i

nostri Pronto Soccorso, sempre più svuotati di personale in fuga a causa di condizioni

di lavoro inadeguate ed emolumenti non consoni all’impegno professionale richiesto,

vanno affrontate con interventi diretti, che servano a bloccare l’esodo e ad eliminare

definitivamente il ricorso dei medici a gettone. Già l’invio dei Nas in tanti ospedali, con

una infinità di situazioni border line segnalate, aveva fatto presagire un cambio di

rotta. Ora – prosegue il sindacalista – si parla finalmente di restituire dignità a chi

lavora nell’emergenza-urgenza attraverso una serie di iniziative concrete come

l’incremento delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive, provvedimento utile

anche per affrontare il problema cronico delle liste d’attesa che, di fatto, sta privando i

cittadini del diritto alle cure. Il Ministro ha parlato della defiscalizzazione degli

straordinari, iniziativa che condividiamo in pieno, ma anche di una valorizzazione

previdenziale per chi opera in ambienti usuranti come i pronto soccorso. Sono segnali

chiari di un impegno che punta forte sul potenziamento delle risorse umane.

Chiediamo al Ministro Schillaci uno sforzo ulteriore e dovuto perché l’attenzione e

l’impegno del Governo vengano spostati sull’intera platea degli operatori, nessuno

escluso. Tutte le professioni sanitarie devono tornare ad essere appetibili per i nostri

giovani. Serve una cura d’impatto, con provvedimenti urgenti, per marciare compatti

verso un nuovo SSN” conclude Giuliano.