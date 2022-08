(ANSA) – TRIESTE, 25 AGO – “A un anno dalla sua morte la

regione si prepara a ricordare il prof.Attilio Maseri,

cardiologo friulano di fama internazionale che contribuì con

generosità al progresso della ricerca scientifica”. Così

Gianfranco Sinagra, Direttore Dip.Cardiotoracovascolare, ASUGI,

Università di Trieste, ricorda il medico, di cui riporta le

ultime volontà: “Raccomando di sostenere le attività ed i

progetti di ricerca, assistenza e formazione dei giovani,

istituendo anche borse di studio per i più meritevoli fra

questi”. Volontà che vennero seguite dall’ateneo di Udine e

dalle Cardiologie ospedaliere di Udine e Trieste.

Nato a Udine, laureatosi a Padova nel 1960 Maseri si trasferì

a Pisa dove conseguì le specializzazioni in Cardiologia e

Medicina Nucleare. Fu Research Fellow alla Columbia University e

Johns Hopkins University (Usa), poi a Pisa coordinò il gruppo di

ricerca in ambito coronarico dell’Istituto di Fisiologia Clinica

del CNR diretto dal prof. Luigi Donato. Professore Medicina

Cardiovascolare alla Royal Postgraduate Medical School

Università di Londra nel 1979 e Direttore della Cardiologia nel

prestigioso Hammersmith Hospital; diresse la Cardiologia

Policlinico Gemelli Roma e dell’Ospedale San Raffaele Milano.

Sinagra ne sottolinea la “consolidata esperienza scientifica, la

cultura vasta e il rigore metodologico. Ricordava i limiti degli

studi clinici classici e la necessità di guardare con occhi

nuovi e scevri da dogmi agli estremi delle malattie”. Fu “sempre

disponibile, molto efficace nel trasferimento di conoscenze”,

apprezzava e favoriva “la capacità di coniugare cure avanzate,

presa in carico, attenzione umana, spirito critico, ricerca

integrata e traslazionale e impegno nella formazione dei

giovani. Profondissimo nei quesiti e riflessioni. Costantemente

aperto al futuro”. “Cardiologists with inquisitive minds must

try to revive attentive clinical observations in order to

identify homogeneous subset of patients and …. define who

benefits from what”, diceva.

Una messa sarà celebrata nel suo ricordo a Persereano

(Udine), il 3 settembre (h.18.30). (ANSA).



Fonte Ansa.it