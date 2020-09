(ANSA) – BOLOGNA, 08 SET – “Medaglia d’oro” alle Stroke Unit

dell’Ospedale Civile di Baggiovara (Modena) e dell’Ospedale

Morgagni-Pierantoni di Forlì per gli alti livelli ottenuti nel

trattamento dell’ictus ischemico: i due centri sono stati

infatti insigniti dell’Eso (European Stroke Organization) Angels

Awards livello Oro.

Un riconoscimento che arriva direttamente dalla società

europea di riferimento per le patologie cerebrovascolari e da

Angels, organizzazione che ha come obiettivo la formazione degli

operatori per migliorare il trattamento dell’ictus, costruendo

un percorso condiviso il più virtuoso possibile e in grado di

ridurre i ritardi, anche minimi, tra il tempo di arrivo in

ospedale e la fase di terapia e ricovero. L’iniziativa ha già

coinvolto 600 centri ospedalieri in tutt’Europa, allo scopo di

realizzare un network di eccellenza nella cura dell’ictus

ischemico.

Per la Stroke Unit dell’Ospedale Civile di Baggiovara, l’Eso

Angels Awards è una conferma dopo il riconoscimento già ottenuto

nel 2018 e 2019; per la Stroke Unit di Forlì – che ha aderito da

quest’anno al progetto Angels – si è trattato di un ingresso che

ha premiato subito i risultati dell’attività del centro. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram