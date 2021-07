(ANSA) – PALERMO, 16 LUG – Giovanni Migliore, Direttore

generale dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di

Bari-Giovanni XXIII, è il nuovo Presidente della Fiaso, la

Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Lo

ha eletto l’Assemblea dei soci riunita ieri a Roma, a Palazzo

Merulana. “Sono orgoglioso della fiducia che mi è stata

accordata e sento tutta la responsabilità del ruolo che mi

accingo a ricoprire – ha dichiarato il neo Presidente -. “Fiaso

in questi anni è cresciuta moltissimo – ha proseguito – e per

questo ringrazio Francesco Ripa di Meana per il lavoro svolto.

L’assemblea della Fiaso ha visto un’ampia partecipazione da

tutte le regioni italiane, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige.

Credo con convinzione che tutti i territori possano e debbano

dare un contributo prezioso al Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza: è una sfida importante da cogliere per

l’innovazione, la ricerca, il rinnovo infrastrutturale e il

rafforzamento dei sistemi sanitari locali”.

Medico, esperto in “information communication technology” e “management” pubblico sanitario, Migliore ha una pluriennale

esperienza gestionale di grandi aziende sanitarie pubbliche.

Prima di arrivare alla guida del Policlinico di Bari nel 2018,

ha diretto l’Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta

Specializzazione “Civico, Di Cristina, Benfratelli” di Palermo e

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Ha maturato,

inoltre, una approfondita competenza nelle aree dei sistemi

informativi sanitari e della progettazione e gestione del

cambiamento organizzativo nell’ambito di progetti complessi.

sua qualità e sostenibilità. (ANSA).



