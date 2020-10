(ANSA) – PAVIA, 29 OTT – Il Comune di Pavia ha approvato oggi il progetto di ampliamento del Cnao, il Centro nazionale di adroterapia oncologica. A fianco dell’attuale struttura, ne nascerà una nuova di 4mila metri quadrati con aree per la prontoterapia e per la ricerca sulla “Boron Neutron Capture Therapy” (la BNCT: una terapia sperimentale applicabile alle metastasi). Il Cnao è l’unico centro in Italia e uno dei 6 al mondo in grado di curare le forme di tumori non operabili o resistenti alla radioterapia tradizionale ricorrendo all’adroterapia, che prevede l’utilizzo di protoni e ioni carbonio.



Il nuovo edificio comprenderà un acceleratore di protoni e una sala di trattamento con testata rotante (chiamata gantry), che consentirà di ridurre i tempi dell’azione terapeutica e di ampliare le soluzioni cliniche. Nell’area dedicata alla ricerca sarà inoltre installato un acceleratore di neutroni per lo sviluppo della BNCT: una tecnica che ha come obiettivo la cura di particolari tumori solidi resistenti alle terapie convenzionali e, potenzialmente, anche di localizzazioni metastatiche.“Con questa espansione Cnao diventerà l’unico centro di adroterapia al mondo a disporre di un sincrotrone per ioni multipli (protoni e ioni carbonio), di un acceleratore con gantry dedicato ai protoni e di un’area di ricerca dedicata alla BNCT, un nuovo, importante strumento per la lotta contro i tumori particolarmente difficili da trattare” sottolinea Gianluca Vago, presidente del Cnao.“Con questo progetto – afferma il sindaco Mario Fabrizio Fracassi – Pavia si conferma un centro di rilevanza nazionale e internazionale nel campo della ricerca e delle cure mediche. In questi mesi la città ha acquisito notorietà per l’impegno profuso nella lotta al Covid-19, ma è bene sottolineare che lo studio e l’opera dei nostri sanitari continua ad applicarsi anche ad altri rilevantissimi settori, quali ad esempio le terapie per la cura dei tumori”. (ANSA).

