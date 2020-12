(ANSA) – TRIESTE, 07 DIC – L’Azienda

ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Trieste –

Cattinara – Maggiore è tra le eccellenze nazionali per quel che

concerne i ricoveri per infarto miocardico acuto. A certificarlo

il portale www.doveecomemicuro.it, un database di oltre 3.800

strutture tra case di cura, strutture ospedaliere, centri

ambulatoriali, laboratori di analisi o punti prelievi, centri di

riabilitazione, centri diagnostici e residenze sanitarie.

Il risultato

è arrivato grazie a un elevato volume di ricoveri –sono 837, al quarto posto in Italia dopo il Cardarelli di Napolie prima dell’azienda ospedaliera di Padova, una bassa mortalitàa 30 giorni dal ricovero (pari al 6,86% contro una medianazionale, da dati Agenas, dell’8,03%) e un’alta percentuale dipazienti sottoposti ad angioplastica coronarica percutaneatransluminale entro 48 ore dal ricovero (pari al 45,1%), numeriche pongono Trieste nella ristretta rosa delle prime cinquestrutture sanitarie del Paese per quel che riguarda i datirelativi agli esiti derivati dall’infarto acuto del miocardio.Ricoveri, per questa patologia, che dal 2012 al 2018 – spaziotemporale preso in considerazione dal portale – sono calati del7,6% a livello nazionale, essendo passati dai 123mila 833 del2012 ai 114mila 407 del 2018. Inoltre, a supporto del fatto chepiù alto è il volume di attività, maggiori sono le garanzie peri pazienti, ben 9 ricoveri su 10 sono eseguiti nel 61,9% deicentri, tra cui appunto gli ospedali triestini.A livello nazionale – sempre secondo i dati espressi dal portale– risultano in calo gli interventi di bypass aortocoronarico(isolato), passati dai 14.939 del 2012 ai 13.248 nel 2018; inaumento, invece le angioplastiche coronariche, passate da112.919 nel 2012 a 123.935 nel 2018 (in entrambi i casi èesclusa la Sicilia). Infine, è emerso che durante la primaondata di Covid-19, il ricorso alle angioplastiche e ai bypass ècalato in modo significativo in tutta Italia, “specialmente neiterritori più colpiti ha evidenziato Gian Piero Perna, direttoredel reparto di cardiologia degli ospedali Riuniti di Ancona –dove la riduzione è stata anche del 40%” (ANSA).

Fonte Ansa.it

