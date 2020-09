(ANSA) – AOSTA, 01 SET – E’ stato riattivato il servizio “Cup

on line” strumento che consente al cittadino di prenotare

direttamente visite ed esami. Lo ha comunicato l’Usl della Valle

d’Aosta ricordando che per effettuare le prenotazioni è

necessario entrare nel portale Fse (Fascicolo Sanitario

Elettronico) oppure utilizzare l’apposita app, scaricabile

gratuitamente. “Alcune prestazioni, rispetto a quelle

disponibili prima del lockdown, non possono ancora essere

prenotate – si precisa in una nota – causa l’attività di

ricollocamento ancora in corso di numerosi pazienti tenuti in

sospeso prima della chiusura di marzo”. Tra le prestazioni

prenotabili con Cup on line vi sono anche gli esami di

laboratorio. (ANSA).



