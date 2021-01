“Per quanto concerne gli spettacoli che si svolgono in sale teatrali – qual è, per l’appunto, il Festival di Sanremo – restano vigenti le prescrizioni di cui all’articolo 1 comma 10 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, che consente lo svolgimento degli spettacoli in assenza di pubblico”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal ministro Speranza al coordinatore del Cts Agostino Miozzo

dopo le richieste dei discografici sullo svolgimento del festival di Sanremo.

Nella lettera il ministro fa riferimento alla nota del 20 gennaio con la quale, si legge, “le associazioni di riferimento per il comparto discografico hanno chiesto, in ordine all’edizione 2021 del Festival di Sanremo, un intervento del Cts al fine di predisporre un protocollo di sicurezza degli artisti sul palco e dietro le quinte”. Al riguardo, Speranza chiede di “sottoporre tale istanza alle valutazioni del Comitato tecnico scientifico affinchè possano essere fornite in tempo utile le necessarie indicazioni, considerando, in ogni caso, che, per quanto concerne gli spettacoli che si svolgono in sale teatrali – qual è il Festival di Sanremo – restano vigenti le prescrizioni” del dpcm del 14 gennaio 2021.



