(ANSA) – PISA, 02 APR – Lo sbadiglio ‘contagioso’, come segno

di empatia e legame sociale, non riguarda solo gli adulti ma è

già presente nei bambini sin dai due anni e mezzo. La rileva uno

studio pubblicato sulla rivista Developmental Psychobiology

coordinata da tre etologhe dell’Università di Pisa, le

dottoresse Giada Cordoni ed Eleonora Favilli del Museo di Storia

Naturale di Calci e la professoressa Elisabetta Palagi del

Dipartimento di Biologia.

La ricerca, frutto di un progetto di etologia umana più ampio

intitolato ‘Ontogenesi del comportamento sociale, di gioco ed

empatico nell’uomo: osservazioni etologiche su bambini in età

pre-scolare’, è stata condotta in una scuola dell’infanzia di

Viareggio (Lucca). Qui sono stati raccolti i video sui bambini

dai due anni e mezzo ai cinque anni e mezzo durante lo

svolgimento delle loro normali attività scolastiche e in

presenza di insegnanti e compagni di classe.

“Grazie a un’accurata analisi dei video fotogramma per

fotogramma – racconta Giada Cordoni – abbiamo dimostrato come il

contagio di sbadiglio, cioè la replicazione involontaria della

sequenza motoria indotta dalla visione o dall’ascolto di uno

sbadiglio emesso da un compagno, si presenti durante lo sviluppo

del comportamento sociale ed empatico dell’uomo prima di quanto

dimostrato fino ad ora, già a partire dai due anni e mezzo di

età”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram