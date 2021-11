Direttamente da sciencedirect.com

Il vaccino contro SARS-CoV2, sviluppato per la prima volta utilizzando la tecnologia mRNA. Sebbene gli effetti collaterali a breve e lungo termine del vaccino fossero sconosciuti, l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) è stata concessa dal Food and Drug Administration (FDA) nel dicembre 2020 (Parkash et al., 2021). Effetti avversi come stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, brividi, febbre, e nausea sono stati definiti normali dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC); tuttavia, altri effetti negativi sono continuamente in corso riportati in singoli pazienti (Edriss et al. 2021).

–Il primo caso è un maschio di 57 anni ricoverato in psichiatria con disturbi di irritabilità, deliri e insonnia. Parlava da solo e ha tentato il suicidio 3 giorni dopo la seconda dose del vaccino.

–Il secondo caso è un maschio di 42 anni ricoverato anch’esso in psichiatria dopo 5 giorni dal vaccino a mRNA sempre con disturbi psicotici, irritabilità, deliri e insonnia

Entrambi i pazienti non avevano storie di malattie psichiatriche pregresse e i sintomi sono iniziati la notte stessa del giorno dell’inoculo.

Le ipotesi sono che i vaccini mRNA contenendo un antigene virale possano causare sintomi neuropsichiatrici come la psicosi autoimmune (encefalite) aumentando la risposta pro infiammatoria e attivando il meccanismo autoimmune. Dall’altra i sintomi psichiatrici potrebbero essere causati dal danneggiamento del metabolismo della tiamina a seguito dell’inoculo.

La triste realtà è che nei primi nove mesi del 2021 il numero dei ricoverati in psichiatria (tra bambini e adulti) ha surclassato quello del 2019!

Non stiamo forse giocando troppo con il corpo e la psiche delle persone?