Un volto amato dal grande pubblico da oltre trent’anni. Camaleontico, pieno di invettiva, simpatico, capace anche con una semplice espressione di strappare sempre una risata sincera al suo pubblico. Testimonial per l’anno 2021 di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione Provinciale di Roma, realtà che da oltre mezzo secolo è impegnata nella ricerca scientifica e nelle attività a sostegno dell’empowerment delle persone con Sclerosi Multipla, Antonello Costa.

“Siamo davvero

onorati che un personaggio di spicco del panorama artistico italiano, che da anni riempie teatri e platee in ogni angolo d’Italia, un artista completo, come Antonello Costa abbia accettato con così grande disponibilità di sostenere e promuovere le iniziative a sostegno della Ricerca Scientifica e delle attività che AISM realizza sul territorio a favore delle persone con sclerosi multipla, una patologia che nel mondo conta oltre 3milioni di casi e che ad oggi ancora non ha una cura – dichiara l’Associazione – l’anno che abbiamo appena trascorso è stato drammatico sotto ogni punto di vista. Al dolore, alla sofferenza per tutte le persone che sono state male, alle distanze e all’impossibilità di frequentare i nostri cari, per una realtà come la nostra si è aggiunta l’impossibilità di svolgere tantissime iniziative che sarebbero state importantissime per diffondere l’importanza della Ricerca e per raccogliere fondi”.

“In questo 2021, che auspichiamo sia di rinascita e ripartenza per tutti, vogliamo tornare nelle piazze, sempre con il dovuto rispetto della situazione attuale in corso, ma come Associazione, come realtà composta da migliaia di volontari in tutta Italia, sentiamo davvero forte il desiderio di tornare tra le persone e parlare di noi – proseguono da AISM – siamo certi che il sostegno di Antonello Costa, persona amata e con un grande seguito di pubblico e affezionati da tantissimi anni, saranno un fondamentale e pregiato volano di diffusione per tutti i nostri progetti. Grazie, grazie di cuore Antonello!”.

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla Sclerosi Multipla.

La Sclerosi Multipla è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale: è cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante.

Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini, ed esordisce per lo più tra i 20 e i 40 anni. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona. In Italia c’è una nuova diagnosi di Sclerosi Multipla ogni 3 ore.

