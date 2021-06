(ANSA) – ROMA, 17 GIU – Uno studio internazionale, pubblicato

dalla rivista Cell Reports, ha scoperto nelle lipossine un

possibile trattamento della Sclerosi Multipla, con la quale in

Italia si confrontano quotidianamente circa 130mila persone. Lo

comunica la Fism, la fondazione dell’Associazione Italiana

Sclerosi Multipla (Aism), che ha cofinanziato la ricerca.

Le ‘lipossine’ sono le molecole che iniziano la fase

conclusiva di un processo infiammatorio acuto, innescando la

successiva produzione delle resolvine, ossia le molecole

responsabili dei processi di riparazione e ripristino

dell’equilibrio con l’ambiente esterno dei tessuti danneggiati.

Il lavoro di ricerca è basato sulla stimolazione e

l’introduzione di molecole prodotte dall’organismo, le lipossine

appunto, che innescano il processo di risoluzione

dell’infiammazione attraverso la produzione delle resolvine.

Queste molecole sono necessarie per interrompere e guarire

l’infiammazione che, nel caso della Sclerosi Multipla, è il

processo scatenante della malattia. “L’obiettivo – spiega

Valerio Chiurchiù, neuroimmunologo, ricercatore dell’Istituto di

Farmacologia Traslazionale Cnr di Roma e della Fondazione Santa

Lucia Irccs, prima firma dello studio – è stato quello di

verificare la possibile efficacia delle lipossine nel correggere

quei processi immunitari autoreattivi che nella sclerosi

multipla portano al riconoscimento e distruzione della guaina

mielinica. I risultati dello studio – prosegue Chiurchiù – hanno

dimostrato l’effettiva capacità delle lipossine di modulare

queste popolazioni di linfociti autoreattivi in modelli

sperimentali.” (ANSA).



Fonte Ansa.it