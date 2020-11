(ANSA)- ROMA, 23 NOV – Particolari elementi retinici, le

cellule bipolari, sono in grado di bloccare i processi

neurodegenerativi presenti nei pazienti con sclerosi multipla.

Lo rileva uno studio dell’IRCCS Fondazione Bietti, in

collaborazione con l’Irccs Neuromed e la Clinica Neurologica

dell’Università di Tor Vergata, pubblicato sul Journal of

Clinical Medicine. La complessa architettura retinica può essere

sintetizzata in tre classi di cellule: i fotorecettori retinici



