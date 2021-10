(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Scoperto un composto – l’igromicina A

– che potrebbe portare a eradicare la malattia di Lyme,

un’infezione trasmessa dalle zecche. La sostanza si è dimostrata

innocua per gli animali e sarà testata clinicamente la prossima

estate.

È quanto riferito sulla rivista Cell dove sono stati

pubblicati i primi test condotti presso la NorthWestern Boston

University.

La malattia di Lyme è un’infezione trasmessa dalle zecche e

causata dalla spirocheta Borrelia spp. I sintomi precoci

comprendono rash cutaneo, che può essere seguito dopo settimane

o mesi da alterazioni neurologiche, cardiache o articolari. La

malattia – un problema sempre più pressante in Europa e Nord

America – si tratta con antibiotici ma il problema delle

resistenze ai farmaci si fa sempre più pressante.

L’igromicina funziona perché assomiglia ai nutrienti

essenziali di cui si ciba il patogeno e proprio per questo

difficilmente il batterio potrà acquisire una resistenza ad

essa, perché qualunque modifica genetica che impedisse

all’igromicina di funzionare bloccherebbe anche la capacità del

batterio di nutrirsi.

Secondo quanto riferito da Kim Lewis che ha condotto il

lavoro, usando la molecola direttamente nell’ambiente o nelle

esche dei topi si potrebbe eradicare del tutto la malattia,

perché le zecche acquisiscono il batterio pungendo prima i topi.

Secondo gli esperti l’igromicina potrebbe funzionare anche

contro la sifilide. (ANSA).



Fonte Ansa.it