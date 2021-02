(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Il sistema immunitario utilizza delle

staminali ‘super efficienti’ per rifornire più rapidamente

l’organismo delle difese necessarie, le cosiddette cellule ‘natural killer’, a contrastare virus e altri agenti patogeni.

Lo ha scoperto uno studio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

e dell’Università di Genova con la collaborazione di altri

Centri italiani, finanziato principalmente da Airc, pubblicato

sul Journal of Allergy and Clinical Immunology.



