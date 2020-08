(ANSA) – CAGLIARI, 26 AGO – Scoperto un nesso tra il il

Sars-Cov-2 e l’incremento di infarti del miocardio e di

trombosi cerebrali: il virus causa l’infiammazione delle

placche aterosclerotiche, trasformando una placca stabile in una

placca vulnerabile. La ricerca, condotta daI team di Luca Saba e

Gavino Faa della facoltà di Medicina di Cagliari, è pubblicata

su Cardiovascular Diagnosis and Therapy. “Riteniamo che il

Sars-Cov-2 – affermano gli studiosi – possa causare

l’infiammazione delle placche aterosclerotiche”.

Lo studio è maturato in pieno lockdown e ha avuto per

riferimento i dati epidemiologici provenienti dal nord Italia.

“Abbiamo cercato di dare – spiega Faa – una giustificazione al

dato epidemiologico che, nelle regioni con epidemia di Covid-19,

come in Lombardia, hanno mostrato un rilevante aumento degli

infarti del miocardio e di trombosi cerebrali. Entrambe le

patologie sono causate dall’aterosclerosi, a livello delle

arterie coronarie, l’infarto del miocardio, e delle arterie

carotidi, ovvero lesioni trombo-emboliche del cervello”.

L’ipotesi sostenuta è che il Sars-Cov-2 possa causare

l’infiammazione delle placche aterosclerotiche, trasformando una

placca stabile in una placca vulnerabile.

Al lavoro scientifico pubblicato hanno preso parte gli

specialisti dell’ateneo coordinati dai professori Saba e Faa,

rispettivamente operanti nei dipartimenti di Radiologia e

Patologia e nell’Azienda ospedaliera-universitaria di Cagliari.

Tra questi, Antonella Balestrieri, Clara Gerosa e Daniela Fanni.

Alla ricerca hanno collaborato anche i ricercatori Max

Wintermark (divisione di Neuroradiologia, Stanford University,

Usa), Ulf Hedin (dipartimenti Chirurgia vascolare e medicina

molecolare, Karolinska University Hospital, Stoccolma, Svezia) e

Jasjit S Suri (Stroke diagnosis and Monitoring division,

Roseville, Usa). (ANSA).



Fonte Ansa.it

