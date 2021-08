(ANSA) – ROMA, 26 AGO – E’ stato scoperto un nuovo gene

coinvolto nell’infertilità maschile e che controlla la meiosi,

la divisione cellulare che avviene nelle ovaie e nei testicoli

per produrre uova e spermatozoi. A raggiungere questi risultati

sono stati i ricercatori giapponesi dell’Università di Kumamoto,

in Giappone, che hanno descritto l’attività del gene Zfp541 in

un lavoro pubblicato sulla rivista scientifica Nature

Communications.

Per i ricercatori questa scoperta potrà aprire una nuova strada

nella medicina riproduttiva, per identificare diverse cause

dell’infertilità e, quindi, individuare altri trattamenti.

Nello studio, condotto sui topi, è stata eliminata la

funzionalità del gene Zfp541. A quel punto le cellule germinali

maschili hanno iniziato sì una meiosi ma poi sono morte, con una

conseguente infertilità perché non sono stati prodotti

spermatozoi.

“Sebbene questi risultati siano stati visti nei topi, è noto che

Zfp541 esiste anche nell’uomo – spiega Kei-Ichiro Ishiguro,

ricercatore dell’ateneo giapponese che ha condotto l’analisi –

Ci sono molti casi di infertilità negli esseri umani in cui la

causa è sconosciuta, ma ci aspettiamo che questo risultato

contribuirà alla delucidazione della patogenesi

dell’infertilità, in particolare per quelli relativi alla

displasia spermatica”. (ANSA).



Fonte Ansa.it