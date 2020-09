(ANSA) – NAPOLI, 10 SET – In sinergia con i medici di

medicina generale proseguono i test rapidi per personale docente

e non docente: la direzione strategica dell’ASL Napoli 1 Centro

conferma che anche nei prossimi giorni sarà attiva la postazione

dedicata ai test sierologici rapidi per il personale docente e

non docente residente sul proprio territorio di competenza

(Anacapri, Capri, Napoli). Lo rende noto un comunicato.

La conferma è arrivata anche a seguito di una riunione tenutasi

stamane con i coordinatori delle Aggregazioni Funzionali

Territoriali (A.F.T.) dalla quale è emersa la possibilità di

procedere in sinergia con i Medici della Medicina Generale

(MMG).

La postazione dell’ASL Napoli 1 Centro, sempre allocata presso

gli spazi del Frullone (via Comunale del Principe 13 – Napoli) ,

sarà aperta dalle 9.00 alle 18.00 anche sabato e domenica.

La certificazione sanitaria: per chi ha già eseguito il test

(a prescindere se lo stesso sia stato eseguito presso lo studio

MMG o presso la postazione Frullone) potrà essere ritirata

presso lo studio del proprio MMG, ovvero presso il coordinatore

della propria AFT che potrà emetterlo a seguito della verifica

dell’avvenuto test e conseguenziale esito collegandosi alla

piattaforma informatica;

per chi dovrà eseguire il test sarà rilasciata contestualmente

all’esito del test presso lo studio MMG, ovvero presso la

postazione

Frullone. (ANSA).



Fonte Ansa.it

